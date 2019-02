Drame au Kirghizstan: Klaartje C., une Belge de 34 ans, trouve la mort dans une avalanche

Une touriste belge a trouvé la mort au Kirghizstan après avoir été surprise par une avalanche alors qu'elle skiait, ont indiqué mercredi les autorités de ce pays d'Asie centrale.

La mort de Klaartje C., jeune femme née en 1985, a été confirmée par le consul honoraire de Belgique, avec qui elle se trouvait dans la région d'Issyk-Koul, dans le nord-est du pays. Selon les autorités, la jeune femme skiait avec son frère et un ami lorsqu'elle a "décidé de prendre un chemin différent et a été victime d'une avalanche".

Son corps a été retrouvé. "Les étrangers étaient sans instructeur et sans assurance", ont-elles précisé. Le ski hors-piste attire des milliers de touristes chaque année dans les montagnes du Kirghizstan, qui a supprimé les visas pour les ressortissants de dizaines de pays développés en 2012.Les services de secours de cette ex-république soviétique, qui manquent d'équipement, sont souvent incapables de mener des opérations de sauvetage.