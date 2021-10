Drame au Texas: un dragster sort de la route, 2 enfants tués

Deux enfants ont été tués dans une course de voitures à l'aéroport de Kerrville, au Texas, samedi après-midi (heure locale), ont rapporté les médias américains locaux, citant un communiqué de la police. Un participant à la course de dragsters a perdu le contrôle de son véhicule, est sorti de la route et a percuté des voitures garées et des spectateurs le long de la piste.



Selon la police, il y a également eu plusieurs blessés. Au moins cinq d'entre eux ont été emmenés à l'hôpital.