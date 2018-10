Drame dans un cirque en Russie: une enfant de 4 ans lacérée au visage par une lionne (vidéo)

Une lionne a attaqué une fillette de 4 ans dans un cirque ambulant dans le sud de la Russie, lui lacérant le visage avec ses griffes, ont indiqué lundi les autorités russes.

L'incident s'est produit dans le village d'Ouspenskoïé dans la région de Krasnodar, à quelque 1.250 km au sud de Moscou.



Selon les images d'amateur diffusées à la télévision russe, l'animal tenu avec une corde par son dresseur s'est jeté brusquement sur la fillette en plein spectacle.



"L'enfant a été hospitalisée pour des lacérations du visage et d'autres blessures", a indiqué le Comité d'enquête russe, chargé des investigations criminelles dans le pays, dans un communiqué.



Une enquête pour violation des règles de sécurité lors d'une performance de cirque a été ouverte, selon la même source.



Le directeur du cirque ambulant a été arrêté et risque jusqu'à six ans de prison, précise le communiqué.



Selon un responsable local cité par l'agence publique RIA Novosti, la lionne n'a pas mordu la fillette, mais l'a griffée avec sa patte.



Les incidents de ce genre sont assez fréquents en Russie. En 2016, un léopard s'est évadé lors d'un show de cirque en Sibérie et a mordu une femme. En 2012, un guépard a attaqué un garçon de 7 ans au visage et au cou dans la région de Moscou. La même année, un tigre dans un zoo ambulant a griffé un garçon de 3 ans sur la tête dans l'Extrême-Orient russe.