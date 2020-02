Drame lors de l'anniversaire d'une instagrameuse russe: son mari et 2 invités se jettent dans une piscine de glace carbonique et décèdent

Trois personnes ont trouvé la mort lors d'une fête d'anniversaire à Moscou après avoir plongé dans une piscine dans laquelle avaient été jetés quelque 30 kilogrammes de glace carbonique, ont rapporté les enquêteurs et médias russes samedi.



Deux personnes sont mortes sur place et une troisième à l'hôpital, a précisé le Comité d'enquête russe, ajoutant qu'une enquête avait été ouverte. Quatre autres personnes ont été blessées. La fête était organisée dans un centre aquatique de la capitale russe pour célébrer l'anniversaire d'Ekaterina Didenko, une star d'Instagram spécialisée sur les produits pharmaceutiques avec plus d'un million d'abonnés.

Le mari de la star fait partie des victimes

Selon l'agence TASS, le mari de Ekaterina Didenko, Valentin, fait partie des personnes tuées. Les victimes ont plongé dans la piscine après que la glace carbonique a été introduite dans l'eau pour créer un effet de fumée au dessus du bassin, a précisé l'agence de presse Ria Novosti.

Le jet dans de l'eau de glace carbonique, la forme solide du dioxyde de carbone, peut créer des tourbillons de fumée, mais également provoquer une explosion.

Peu avant le drame, l'Instagrammeuse avait posté des vidéos de sa fête d'anniversaire, se montrant en compagnie de ses amis. Elle se filmait ensuite, le lendemain, en larmes. Selon The Mirror, dans ces vidéos, l'Inqtagrammeuse confie qu'elle ne sait que répondre à son enfant qui lui demandait où est son papa.