Droits de douane sur l'acier et l'aluminium - Des mesures "contraires aux règle de l'OMC", affirme la sidérurgie allemande

(Belga) La décision du président américain Donald Trump de frapper de fortes taxes les importations d'acier et d'aluminium aux Etats-Unis est "contraire aux règles" de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), a estimé jeudi l'association allemande de la sidérurgie Stahl.

"Ces mesures violent les règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). L'Union européenne doit maintenant intervenir avec les instruments prévus par l'OMC dans pareil cas", a déclaré Hans Jürgen Kerkhoff, le président de Stahl, une organisation chargée de défendre les intérêts politiques et économiques de la sidérurgie allemande. Plus gros importateurs d'acier du monde, "les Etats-Unis édifient une barrière douanière avec laquelle ils se protègent des importations d'acier du reste du monde", a-t-il ajouté. De telles mesures protectionnistes impacteraient fortement le secteur sidérurgique allemand, souligne Stahl: "les Etats-Unis ont importé en 2017 un million de tonnes d'acier laminé (allemand) et sont pour la sidérurgie allemande le marché tiers le plus important hors UE", rappelle l'association. Selon Stahl, "la priorité doit être la lutte contre les réorientations commerciales. Car l'effet le plus dangereux des mesures américaines serait une nouvelle escalade de la crise des exportations en Europe". "Si l'Europe n'agit pas, notre sidérurgie va payer l'addition pour le protectionnisme américain", a encore prévenu M. Kerkhoff. Donald Trump a indiqué jeudi qu'il annoncerait la semaine prochaine l'imposition de droits de douane de 25% sur l'acier et 10% sur l'aluminium pour soutenir les producteurs et l'emploi américains, au risque de provoquer une guerre commerciale avec ses principaux partenaires commerciaux dont la Chine et l'Union européenne. L'UE "va réagir fermement et proportionnellement pour défendre (ses) intérêts", a annoncé le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. La Commission va présenter "dans les prochains jours une proposition de contre-mesures contre les Etats-Unis, compatibles avec les règles de l'OMC, pour rééquilibrer la situation", a-t-il ajouté. (Belga)