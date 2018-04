Droits de douane sur l'acier et l'aluminium - Trump remercie Xi dans un tweet et promet "de grands progrès" sur le commerce

(Belga) Le président américain Donald Trump a remercié dans un tweet mardi son homologue chinois Xi Jinping pour "ses paroles aimables" après un discours dans lequel le dirigeant chinois a semblé prêt à apaiser les inquiétudes du milliardaire américain sur le commerce.

"Je suis très reconnaissant envers le président chinois Xi pour ses paroles aimables sur les tarifs et les droits de douane sur les importations d'automobiles", a précisé M. Trump qui a multiplié les menaces depuis un mois contre la Chine, accusée de vol de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale. "Prise de conscience sur la propriété intellectuelle et les transferts de technologies", s'est félicité le président, promettant "de grands progrès ensemble! ". Lors d'un discours solennel, quelques heures plus tôt, Xi Jinping s'était engagé à réduire "considérablement" cette année les tarifs douaniers chinois sur les importations d'automobiles et "d'autres produits". Ce ton conciliant et la promesse d'une "nouvelle phase" d'ouverture de l'économie chinoise faisaient suite aux critiques de Donald Trump sur la politique commerciale "protectionniste" du régime communiste. Le président américain a notamment menacé d'imposer des droits de douane sur 150 milliards de dollars d'importations chinoises. (Belga)