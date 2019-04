Droits humains en Colombie: un ex-chef de la sécurité présidentielle arrêté

(Belga) L'ex-chef de la sécurité de l'ancien président de Colombie Alvaro Uribe a été arrêté pour participation présumée dans la disparition de défenseurs des droits humains, à son arrivée lundi des Etats-Unis où il avait été emprisonné pour une autre affaire, a annoncé le Parquet.

Le général Mauricio Santoyo, retraité de la police, a été interpellé dès son arrivée à Bogota où il a été déporté par les autorités américaines après avoir purgé sept ans de prison pour son soutien aux paramilitaires d'extrême-droite des milices d'Autodéfense unies de Colombie (AUC), selon un communiqué de la même source. Il est soupçonné d'avoir contribué à la disparition des militants Claudia Patricia Monsalve Pulgarin et Angel José Quintero Mesa, en octobre 2000 à Medellin (nord-ouest). Lors de leurs procès, d'ex-paramilitaires, démobilisés en 2006 sous la présidence d'Alvaro Uribe (2002-2010), avaient admis leur responsabilité dans ces disparitions et affirmé avoir agi avec la "complicité" de membres de la police anti-enlèvements. Le Parquet a indiqué avoir "trouvé des indices qui relieraient le commandant de l'unité à l'époque, le colonel Mauricio Alfonso Santoyo Velasco, à la disparition des deux défenseurs des droits humains". Le général Santoyo restera en détention pour la durée de l'enquête. Condamné à 13 ans de prison en 2012 par un tribunal américain qui a ensuite réduit la peine, l'ex-chef de la sécurité présidentielle était alors le militaire colombien de plus haut rang sanctionné aux Etats-Unis. Entre 2001 et 2008, en échange de pots-de-vin, il avait aidé les paramilitaires lors de leurs opérations, incluant des actions terroristes et du trafic de drogue. Avec les guérillas d'extrême-gauche, les forces armées et les narco-trafiquants, les paramilitaires ont été responsables de milliers de crimes contre des civiles durant le conflit qui depuis plus d'un demi-siècle a ravagé la Colombie.