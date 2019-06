Drone américain abattu: les frontières sont "notre ligne rouge"

(Belga) La violation des frontières de la République islamique d'Iran est la "ligne rouge" à ne pas franchir, a déclaré jeudi Téhéran après avoir annoncé avoir abattu un drone américain ayant violé son espace aérien.

Les Gardiens de la Révolution, armée idéologique iranienne, ont annoncé jeudi matin avoir abattu un drone américain "Global Hawk" dans une zone côtière du sud du pays. "C'est un message clair, net et précis: les défenseurs des frontières (...) ripostent à toutes les agressions étrangères et notre réaction est, et sera, catégorique et absolue", a déclaré le général de division Hossein Salami, commandant en chef des Gardiens, cité par l'agence de presse iranienne Tasnim. "Les frontières représentent notre ligne rouge", a affirmé le général. "Nous déclarons que nous ne cherchons pas la guerre mais nous sommes prêts à répondre à toute déclaration de guerre", a-t-il ajouté. (Belga)