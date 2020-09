Dubaï: inspiré par "l'humanité", il réalise la plus grande peinture du monde

L'artiste britannique Sacha Jafri réalise depuis sept mois une peinture sur toile grande comme deux terrains de football dans un hôtel de Dubaï, s'inspirant de "l'humanité" pour tenter d'inscrire son nom dans le Guinness des records.

Pieds nus sur sa toile très colorée de près de 2.000 mètres carré, étendue dans un célèbre hôtel à Dubaï, aux Emirats arabes unis, Sacha Jafri veut battre le record du monde de la plus large peinture sur toile et lever 30 millions de dollars (25,8 millions d'euros) destinés à des initiatives éducatives ou sanitaires pour des enfants pauvres.

Il lui reste quatre jours pour terminer son oeuvre faramineuse qui sera découpée dès la semaine prochaine en 60 toiles distinctes.

M. Jafri, 44 ans, espère doubler les fonds récoltés quand les pièces de son "voyage pour l'humanité" seront vendues aux enchères en février 2021.

Les acheteurs "possèderont une partie de la plus grande peinture jamais réalisée, et plus que ça, ils possèderont une pièce de l'histoire, et donc de l'humanité", se réjouit-il auprès de l'AFP, son jean et son t-shirt tout taché de peinture.

M. Jafri travaille sur cette immense fresque depuis le début de la pandémie de nouveau coronavirus à raison de 18 à 20 heures par jour, dans l'hôtel où il a été confiné. Les quelque 300 couches de peinture qui se superposent auront nécessité plus de 5.000 litres de peinture et environ un millier pinceaux.

L'artiste explique que la pandémie l'a conduit à réfléchir au moyen de connecter les gens pour aider les enfants, notamment ceux vivant dans les régions les plus pauvres du monde.

Des enfants de 140 pays ont indirectement participé à l'oeuvre en lui envoyant leur peinture.