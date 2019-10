Ebola en RDC: moins de nouveaux cas, un millier de guérisons

(Belga) Moins de nouvelles contaminations, plus de 1.000 guérisons: deux rares bonnes nouvelles ont été rapportées vendredi au sujet de la lutte contre l'épidémie d'Ebola qui a tué 2.137 personnes en 14 mois dans l'est de la République démocratique du Congo.

"De 10 à 20 cas de contamination par jour, le chiffre est passé mercredi à un", indique un communiqué des services du Premier ministre. Ce seul cas de contamination a été enregistré dans la province de l'Ituri, selon le bulletin quotidien des autorités sanitaires congolaises. Aucun cas de contamination n'a été enregistré ce même jour dans la province du Nord Kivu, de loin la plus touchée par l'épidémie. Mais les équipes anti-Ebola ont "besoin d'appuis financiers", pour ne pas "démotiver le personnel engagé dans la lutte sur le terrain", ajoute le communiqué. Le texte a été rédigé après une rencontre du Premier ministre, Sylvestre Ilunga, avec le chef de la riposte anti-Ebola, le professeur Jean-jacques Muyembe. Les autorités congolaises saluent aussi "la molécule curative et efficace découverte" par le docteur Muyembe. Une allusion au traitement mAb114, découverte par le professeur Muyembe en 1995 et utilisée dans la présente épidémie. Pour sa part, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a salué un "jour mémorable" en RDC "qui célèbre ses 1.000 survivants" guéris de l'épidémie d'Ebola. Le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres avait montré en exemple une survivante d'Ebola lors de sa visite le 1er septembre d'un centre de traitement septembre dans le Nord Kivu: "Ceux qui viennent ici peuvent guérir. Il faut transmettre ce message à tout le monde. Ne cachez pas les symptômes. Venez". L'actuelle épidémie d'Ebola est la dixième sur le sol congolais depuis 1976 et la deuxième la plus grave de l'histoire après les quelque 11.000 morts en Afrique de l'Ouest en 2014. Elle a été déclarée le 1er août 2018 à Mangina. L'épidémie a tué 2.137 personnes. (Belga)