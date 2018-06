Eden Hazard élu Homme du match Belgique - Tunisie

(Belga) C'est Eden Hazard qui a été élu Homme du match Belgique - Tunisie (5-2), disputé samedi à Moscou dans le cadre de la 2e journée du groupe G de la Coupe du monde de football.

Le capitaine des Diables Rouges a marqué ses premiers buts en Coupe du monde samedi face aux Aigles de Carthage. Il a ouvert le score sur penalty après 6 minutes et a inscrit le but du 4-1 à la 51e minute. Eden Hazard n'est pas le seul Diable à avoir réussi un doublé samedi. Romelu Lukaku a également fait trembler les filets deux fois, égalant le record de buts marqués par un joueur belge en Coupe du monde. Avec 5 réalisations en deux Mondiaux, Lukaku égale en effet le score de Marc Wilmots. L'ancien sélectionneur avait fait trembler les filets deux fois en 1998 et trois fois en 2002. Le cinquième but belge a été signé Michy Batshuayi. C'est la première fois que la Belgique inscrit cinq buts dans un match de Coupe du monde. (Belga)