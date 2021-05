Edgar Morin livre début juin ses "Leçons d'un siècle de vie"

Le philosophe et sociologue Edgar Morin, le 13 mars 2019 à MontpellierPascal GUYOT

Le philosophe et sociologue Edgar Morin, qui fête ses 100 ans en juillet, livre ses "Leçons d'un siècle de vie" dans un livre à paraître le 2 juin, a annoncé vendredi l'éditeur Denoël.

"À 100 ans, Edgar Morin demeure préoccupé par les tourments de notre temps. Ce penseur humaniste a été témoin et acteur des errances et espoirs, crises et dérèglements de son siècle", souligne l'éditeur dans la présentation de l'ouvrage.

"Il nous transmet dans ce livre les enseignements tirés de son expérience centenaire de la complexité humaine", dans une "invitation à la lucidité et à la vigilance", ajoute Denoël.

Edgar Morin, né le 8 juillet 1921 à Paris dans une famille juive de Salonique, est passé par la Résistance, le journalisme, le Parti communiste (dont il a été exclu), le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), et est devenu l'un des grands intellectuels du XXe siècle.

Toujours actif, entre autres sur Twitter, et encore écouté, il a livré de nombreuses réflexions sur la crise sanitaire mondiale de l'épidémie de Covid-19.

Pour lui, cette crise a réveillé une violence que la fin des grands conflits entre Etats n'avait jamais fait complètement disparaître.

"On devrait chercher un vaccin contre la rage spécifiquement humaine, car nous sommes en pleine épidémie", écrit-il dans un extrait de ce livre révélé par l'hebdomadaire L'Obs.

Edgar Morin semble accueillir la perspective de la fin de sa vie avec sérénité. "La barque de Caron se rapproche de moi", écrivait-il sur Twitter le 8 mai. Mais "bien sûr, je préférerais passer l'été que le Léthé", plaisantait-il ensuite.