Eduardo, 12 ans, est mort après avoir été maltraité et négligé par son père et sa belle-mère

Un drame familial a eu lieu dans l'Indiana, aux Etats-Unis. Un garçon de 12 ans, prénommé Eduardo, a perdu la vie 24 mai dernier. Son père, Luis Posso, 32 ans, l'avait amené quelques jours auparavant à l'hôpital de Bloomington.

Très vite, des soupçons ont pesé sur le père et la belle-mère, Dayana Medina Flores, 25 ans.

Le jeune Eduardo a en effet succombé à un long calvaire mélangeant violence, séquestration et négligence. A son arrivée à l'hôpital, il ne pesait que 22 kg. Il est décédé officiellement, selon les légistes, de malnutrition, privation de nourriture et absence totale de prise en charge médicale.





De motel en motel

Le couple de parents distribuait des tracts publicitaires pour un cirque ambulant. Il déménageait souvent, de motel en motel, lieu où atterrit la population américaine la plus précaire.

A l'intérieur de la chambre 108 d'un motel de Bloomington, dernière résidence des tortionnaires, les enquêteurs ont retrouvé des chaînes, des cordes, des menottes, des cadenas, un collier de chien à décharge électrique et une caméra de surveillance.

La police a également découvert une vidéo insoutenable montrant le jeune Eduardo attaché dans la salle de bains d'une chambre de motel de Kokomo (Indiana), le collier autour de son cou décharné. Des membres de la famille, dont un des frères et la belle-mère, affichent une totale indifférence au sort du garçon, qui a visiblement été la tête de turc, les trois autres enfants du couple n'ayant aucun signe de maltraitance.

La belle-mère a d'ores et déjà reconnu que le père frappait Eduardo avec une ceinture, une chaussure ou à main nues et qu'il lui faisait porter le collier électrique. Le père n'avoue que les coups de ceinture et nie la privation de nourriture. Ils sont tous deux inculpés et privés de liberté.