Eduardo Costantini, milliardaire en quête des meilleurs tableaux latino-américains

Eduardo Costantini a pris le téléphone et offert, sans hésiter, 3,13 millions de dollars pour une des grandes oeuvres de l'artiste mexicano-espagnole Remedios Varo, s'adjugeant ainsi le joyau des enchères latino-américaines de printemps organisées récemment par Christie's.

Ce chef d'entreprise et collectionneur argentin de 72 ans, un des hommes les plus riches d'Argentine avec une fortune estimée par Forbes en 2018 à 1,2 milliards de dollars, a l'habitude de payer des millions pour les toiles de maîtres qu'il achète pour le Musée d'art latino-américain de Buenos Aires (MALBA).

Il a fondé ce musée en 2001, en plein marasme économique argentin, en lui donnant quelque 300 oeuvres, et met aussi à sa disposition la collection privée qu'il a recommencé à monter depuis.

Aujourd'hui le MALBA, fort de quelque 800 oeuvres, "détient sans doute aucun la plus grande collection d'art latino-américain exposée, comparable peut-être à celle du Musée d'art moderne de New York (MoMA)", a affirmé M. Costantini, interrogé par l'AFP dans un grand hôtel new-yorkais.

C'est sa passion pour l'art, vieille de plus de 40 ans, qui a permis de créer le MALBA, "de donner une dimension publique et sociale à ce qui était un projet personnel", explique cet homme élégant qui fut courtier, banquier et aujourd'hui promoteur de grands projets immobiliers en Argentine, en Uruguay et à Miami.

Depuis qu'il a débuté dans le monde de l'art à 20 ans à peine, en achetant deux toiles dans une galerie, M. Costantini est constamment en quête de oeuvres emblématiques des meilleurs artistes latino-américains, à l'image de "Simpatía (La rabia del gato)", qu'il a achetée aux enchères de Christie's en mai, et qui s'ajoutera à la grande exposition sur Remedios Varo que le MALBA prépare pour mars 2020.

- Record après record -

En 1995, ce fils d'un immigrant italien arrivé à Buenos Aires au début du XXe siècle payait la somme record de 3,2 millions de dollars pour "Autorretrato con chango y loro" (1942) de Frida Kahlo.

Mais il renonçait, faute de budget suffisant, à acquérir le spectaculaire "Baile de Tehuantepec" (1928) de l'autre gloire de l'art mexicain, Diego Rivera.

Alors, quand le tableau est réapparu aux enchères 21 ans plus tard, il a déboursé ce que personne n'avait jamais payé pour une oeuvre latino-américaine: "16 millions et quelques".

Le précédent record pour Diego Rivera, en 1995, dépassait à peine les trois millions.

Maintenant Frida et Diego, plus célèbre couple artistique d'Amérique latine, "sont ensemble, heureux époux du MALBA", dit-il en souriant.

Il raconte avoir aussi payé "record après record", pour des oeuvres des artistes brésiliens Tarsila do Amaral et Emiliano Di Cavalcanti ou de l'Uruguayen Joaquín Torres García.

Mais d'autres lui ont échappé, lui laissant parfois de mauvais souvenirs. Comme lorsqu'il a raté "La tierra es un hombre" de l'artiste chilien Roberto Matta, ou un Leonora Carrington "spectaculaire" pour lequel il reconnaît n'avoir pas proposé autant qu'il aurait fallu.

Officiellement, c'est le MoMA qui détient l'oeuvre latino-américaine la plus coûteuse, puisque le musée new-yorkais a payé, selon M. Costantini, 18 millions de dollars pour "A lua" (La luna, 1928) de Tarsila do Amaral.

Interrogé, le musée new-yorkais n'a pas confirmé ce montant.

Mais le MALBA détient un autre Tarsila, "Abaporu", qui pourrait valoir aujourd'hui plus de 40 millions.

M. Costantini se réjouit néanmoins que les oeuvres latino-américaines soient de plus en plus visibles dans les grands musées, comme la Tate Modern de Londres, le Reina Sofia de Madrid ou le Centre Pompidou à Paris.

- "Survivants" -

"Nous, les chefs d'entreprise argentins, sommes des survivants", assure M. Costantini, évoquant les crises successives de l'économie argentine, y compris une récession en 2018, qui ont poussé le tiers de la population sous le seuil de pauvreté.

Crise ou pas, le MALBA assure une programmation: "Quelle chance il a!", dit-il en riant, expliquant jouer un rôle d'"amortisseur" pour le musée.

Face à la crise argentine, "il faut faire des coupes budgétaires", détaille-t-il, une expression malheureusement bannie par la classe politique argentine selon lui, à l'image du président Mauricio Macri, qui espère être réélu en octobre, grâce à des propositions "utopiques".

L'Argentine "souffre d'une subversion des valeurs due à un niveau historique de corruption", argumente-t-il. "Nous devons accepter nos limites et ne pas dépenser plus que ce que nous pouvons dépenser".