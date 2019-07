Effondrement d'un immeuble à Bombay: 2 morts, 40 disparus, des survivants coincés sous les décombres

Deux personnes sont décédées mardi dans l'effondrement d'un bâtiment de quatre étages à Bombay, qui a fait également une quarantaine de disparus, ont annoncé les autorités locales indiennes. Les secours se sont rendus sur place afin de rechercher des survivants coincés dans cet immeuble résidentiel.



"Deux personnes ont été déclarées mortes et plus de 40 sont piégées sous les débris", a déclaré un porte-parole de l'autorité de gestion des catastrophes de la capitale économique indienne. L'accident est survenu dans le quartier de Dongri, dans le sud de la mégapole. Cinq personnes, dont deux enfants, ont été secourues et emmenées à l'hôpital. Les effondrements de bâtiments et de structures mal construits ou mal entretenus sont fréquents en période de mousson, qui dure de juin à septembre ou octobre en Inde.

Dimanche, 14 personnes dont plusieurs soldats ont perdu la vie dans la ville de Solan, dans le nord de l'Inde, après l'écroulement d'un immeuble dû aux intenses pluies de mousson. Au début du mois, un mur s'est affaissé sur un bidonville de Bombay en raison des pluies diluviennes, tuant 22 personnes.