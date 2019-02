(Belga) Des dizaines de personnes étaient portées disparues mercredi après l'effondrement la veille d'une mine d'or illégale en Indonésie, qui a fait au moins un mort et 15 blessés, ont annoncé les autorités.

Les secouristes étaient à pied d'oeuvre sur ce site de la région de Bolaang Mongondow, dans le nord de l'archipel des Célèbes, où l'effondrement de la mine a provoqué un glissement de terrain. "Des dizaines de personnes cherchaient de l'or sur ce site quand des poutres et étais se sont soudainement brisés en raison de l'instabilité des sols", a déclaré Sutopo Purwo Nugroho, porte-parole de l'agence de gestion des catastrophes. "On estime qu'un soixantaine de personnes sont enterrées sous les décombres", a-t-il ajouté en faisant état d'un mort et de 15 blessés confirmés. Des responsables locaux ont indiqué mercredi que les victimes de l'effondrement répondaient encore aux appels des sauveteurs, mais on ignore combien demeurent en vie. Les opérations de secours sont cependant rendues difficiles par l'instabilité des sols lié au nombre de trous sauvages creusés pour trouver de l'or. "On ne peut utiliser des machines d'excavation lourde car c'est un terrain très escarpé et elles mettraient en danger les victimes", a expliqué Abdul Muin Paputungan, un responsable local de l'agence de gestion des catastrophes. L'archipel compte une multitude de mines d'or sauvages qui ne respectent aucune des normes de sécurité officielles. En 2016, 11 mineurs avaient péri dans une coulée de boue dans une mine illégale de la province de Jambi. (Belga)