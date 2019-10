Effondrement spectaculaire en Chine: un pont S'ECROULE et écrase des voitures en contrebas

Des morts sont pressentis en Chine après le spectaculaire effondrement jeudi d'un pont routier urbain sur une voie où circulaient des voitures, a annoncé un média d'Etat.

L'accident s'est produit vers 18H10 (10H00 GMT) à Wuxi, dans la province du Jiangsu (est), à une centaine de kilomètres au nord-ouest de Shanghai, selon la télévision publique CCTV.



"Les opérations de secours sont en cours", a indiqué la chaîne dans un message sur le réseau social Weibo. "Le bilan des morts et des blessés est en train d'être établi."



D'impressionnantes vidéos publiées en ligne par des médias chinois montrent un pont haut de plusieurs mètres qui bascule sur un côté et vient écraser des véhicules situés en contrebas.



D'autres images présentent deux berlines totalement compressées, avec seulement le capot ou les phares émergeant encore d'un immense bloc de béton gris.





Les effondrements ne sont pas rares en Chine



CCTV fait état de trois véhicules "écrasés", dont un inoccupé au moment de l'incident, et diffusait jeudi soir des images de pelleteuses affairées en pleine nuit autour du lieu de l'incident.

La chaîne évoque la possibilité d'un camion de marchandises trop lourdement chargé, qui aurait emprunté illégalement le pont et provoqué son affaissement.



Les effondrements de bâtiments, de routes et d'ouvrages divers ne sont pas rares en Chine.



En février 2018, huit personnes étaient mortes et trois autres portées disparues à Foshan (sud) après l'écroulement d'une chaussée, provoquée par une fuite d'eau sur le chantier d'une station de métro.