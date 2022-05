Effroyable fusillade dans une école du Texas: pourquoi le lobby des armes est-il si puissant aux Etats-Unis? Cet expert explique

L'effroyable fusillade dans une école primaire du Texas, qui a tué mardi 18 enfants et un adulte, a immédiatement relancé le débat sur les armes à feu aux Etats-Unis, sans aucune perspective de débouchés.

Comment se fait-il que ces fusillades puissent encore être possible ? Vu d'Europe, cela semble incompréhensible ? Serge Jaumain, spécialiste des Etats-Unis, s'est exprimé à ce sujet dans le RTL INFO 13H.

"C’est évidemment quelque chose d’inimaginable pour nous. Ce qu’il faut savoir, c’est que c’est lié à la circulation des armes aux Etats-Unis. Aujourd’hui, entre un tiers et un quart des Américains qui possède au moins une arme. Les Etats-Unis sont un des pays dans le monde, sinon le pays le plus armé. Il faut se rendre compte qu’il y a des salons. On va voir les armes en famille, un peu comme le salon de l’auto, et on s’émerveille devant les nouvelles technologies des armes sans se rendre compte de ce qu’elles signifient et leurs conséquences, comme on vient de le revoir aux Etats-Unis. Les massacres dans les écoles sont nombreux. Il y a une culture de la violence et certains se disent qu’il faut s’armer. On est dans une sorte de spirale infernale."

Joe Biden se demande quand il sera enfin possible de réguler le commerce des armes. Pourquoi le lobby des armes est-il si puissant et les présidents si impuissants ?

"Le lobby des armes est extrêmement fort. La National Rifle Association (NRA) représente 6 millions de membres. Elle va tenir sa convention annuelle à quelques centaines de kilomètres du village où il y a eu la fusillade. C’est une industrie qui tourne bien. Cela signifie des emplois. Il y a aussi un lobbying politique extrêmement fort qui touche essentiellement les élus républicains. Ceci explique pourquoi il sera très difficile de modifier la législation. On pourrait imaginer une modification de la constitution, mais la procédure est beaucoup trop lourde et on n’aura jamais suffisamment de voix. On pourrait imaginer de faire passer une loi à la Chambre des représentants et au Parlement. Le problème est que la majorité démocrate existe du côté de la Chambre, mais du côté du Sénat, elle est beaucoup trop étroite. Biden dit qu’il va tenter de faire modifier la législation, mais ce sera très difficile, voire impossible."