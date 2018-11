Egypte: 7 morts dans une attaque contre un bus de fidèles coptes

(Belga) Sept fidèles chrétiens coptes ont été tués vendredi en Egypte quand des hommes armés ont ouvert le feu sur le bus dans lequel ils voyageaient à Minya (centre), a indiqué l'évêque de la province joint au téléphone par l'AFP.

Un responsable des services de sécurité a indiqué que l'attaque, dans la province de Minya, avait fait des "morts et des blessés". En mai 2017 déjà, 28 pèlerins coptes, dont de nombreux enfants, avaient été tués à Minya par des hommes armés, alors qu'ils voyageaient à bord d'un bus. L'Egypte avait alors répondu à cette attaque, revendiquée par le groupe Etat islamique (EI), par des frappes aériennes contre des camps djihadistes en Libye voisine. Une branche égyptienne de l'EI sévit dans le nord de la péninsule du Sinaï où elle attaque régulièrement les forces de sécurité, notamment depuis que l'armée a destitué le président islamiste Mohamed Morsi en 2013. Elle y a également procédé à des attaques contre des chrétiens, poussant des dizaines de familles à fuir cette région début 2017. En février 2018, l'armée a lancé une vaste offensive contre les djihadistes dans le Sinaï, baptisée "Sinaï 2018". L'armée revendique dans cette opération un bilan de plus de 450 djihadistes tués. Les coptes représentent la communauté chrétienne la plus importante et la plus ancienne du Moyen-Orient, avec environ 10% des quelque 100 millions d'Égyptiens. (Belga)