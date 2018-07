Egypte: découverte d'un atelier de poterie vieux de plus de 4.500 ans près d'Assouan

(Belga) Des archéologues égyptiens ont découvert près d'Assouan, dans le sud de l'Egypte, un atelier de poterie remontant à l'époque de l'Ancien empire et vieux de plus de 4.500 ans, a annoncé jeudi le ministère des Antiquités.

La découverte a été effectuée lors de travaux autour du temple de Kom Ombo, sur les rives du Nil, à 40 km au nord d'Assouan, selon le ministère. Mustafa Waziri, secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités égyptiennes, a expliqué que l'atelier datait de la IVe dynastie (entre 2.613 et 2.494 avant J.-C.), soit la période à laquelle les pyramides du plateau de Gizeh, près du Caire, ont été construites. Parmi les vestiges mis au jour, la mission archéologique a découvert un tour à poterie en pierre. "C'est l'une des rares découvertes qui mettent en lumière la vie quotidienne, les activités industrielles et le développement de l'art dans l'Egypte ancienne", a indiqué M. Waziri. Selon lui, la découverte montre aussi "l'amélioration et l'adaptation des outils de l'industrie pour répondre aux exigences de la vie quotidienne".