Egypte: découverte de momies à la langue en or près d'Alexandrie

Une mission archéologique égypto-dominicaine a découvert près d'Alexandrie des momies dotées d'une langue en or et datant d'environ 2.000 ans, ont indiqué mercredi à l'AFP les autorités égyptiennes.

"La mission a fait la découverte de seize tombeaux taillés dans la roche (...) dans le temple de Taposiris Magna, à l'ouest d'Alexandrie", dans le nord de l'Egypte, a expliqué le ministère des Antiquités dans un communiqué, précisant que la technique employée était répandue à l'époque grecque et romaine.

Ces tombeaux renfermaient plusieurs momies "en mauvais état de conservation" mais comportant des "amulettes enveloppées de feuilles d'or en forme de langue".

Celles-ci étaient déposées dans la bouche des défunts, selon une pratique observée ailleurs, "afin de s'assurer qu'ils puissent parler dans l'au-delà", a précisé le ministère.

Deux momies ont particulièrement retenu l'attention des scientifiques, a-t-il affirmé, citant la directrice de la mission Kathleen Martinez. Sollicitée par l'AFP, cette dernière n'était pas joignable dans l'immédiat mercredi.

La première momie a "conservé des bandelettes et des parties du cartonnage --couches de toile de lin encollées, stuquées et peintes qui enveloppent la momie-- ornées de dorures à l'effigie d'Osiris", le dieu des morts.

Et la seconde portait une "couronne ornée de cornes et d'un cobra à l'endroit du front ainsi qu'un collier avec un pendentif en forme de tête de faucon", représentant le dieu pharaonique Horus, fils d'Isis et d'Osiris.

Par ailleurs, la mission a mis au jour un masque funéraire féminin, un diadème en or, huit masques en marbre présentant des détails sculptés, selon Khaled Abou al-Hamd, directeur des Antiquités d'Alexandrie, cité dans le communiqué.

La mission mène des fouilles depuis plusieurs années à l'ouest d'Alexandrie pour tenter de retrouver la tombe de la reine légendaire Cléopâtre.

Toutefois des doutes persistent dans les milieux archéologiques concernant la probabilité de retrouver cette sépulture en ces lieux faute de "preuve", à ce jour, y indiquant sa présence.

La dynastie ptolémaïque (330 à 30 av. JC environ), d'origine grecque, fut la dernière dynastie pharaonique avant que l'Egypte ne passe sous domination romaine. Cléopâtre en fut la dernière souveraine.