Egypte: détention préventive pour Waël Abbas, blogueur et journaliste

Le parquet égyptien a placé jeudi le blogueur et journaliste Waël Abbas en détention préventive pendant 15 jours après l'avoir interrogé sur ses liens avec "un groupe terroriste", a annoncé l'AFP son avocat, Tarek al-Awdi.

Selon cet avocat, Waël Abbas, arrêté mercredi à l'aube chez lui au Caire, a été interrogé par le parquet de la Sûreté de l'Etat sur "sa participation à la réalisation d'objectifs d'un groupe terroriste" et sur la "diffusion de fausses informations". Waël Abbas publiait depuis plus d'une dizaine d'années sur Facebook, Youtube et Twitter des prises de positions notamment contre les violences policières, la torture ou encore la corruption. En janvier 2011, lors de la révolte qui avait provoqué la chute du régime du président Hosni Moubarak, il avait commenté les événements. Son compte Twitter avait été suspendu en décembre 2017. Des ONG internationales de défense de droits de l'Homme dénoncent régulièrement la répression implacable menée depuis 2013 contre les militants islamistes proches des Frères musulmans, puis contre les militants laïcs et de gauche par le régime du président Abdel Fattah Al-Sissi, réélu en mars avec plus de 97% des voix. L'arrestation de Waël Abbas fait suite à celle d'un autre blogueur, Chérif Gaber, interpellé au début du mois.