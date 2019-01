Explosion dans un bus de touristes près des pyramides en Egypte: trois touristes vietnamiens et leur guide tués

Quatre morts. C'est le bilan de l'attaque à la bombe au passage d'un bus de touristes vietnamiens. Les faits se sont passés en fin d'après-midi près du site des pyramides de Gizeh, au sud du Caire. Deux touristes vietnamiens et un guide touristique égyptien ont été tués.

Trois touristes vietnamiens et leur guide égyptien ont été tués dans l'explosion d'une bombe artisanale au passage de leur bus près du site des pyramides de Guizeh, selon un nouveau bilan du parquet général égyptien.



Cette première attaque contre des touristes en Egypte depuis juillet 2017 "a provoqué la mort de trois touristes (vietnamiens) et du guide touristique de nationalité égyptienne", a déclaré le parquet général dans un communiqué.



L'attaque, qui n'a pas été revendiquée, a également fait 12 blessés, dont 11 touristes et le conducteur du bus, selon lui.



L'explosion s'est produite en fin d'après-midi dans le quartier d'Al-Marioteya à Guizeh, en périphérie sud-ouest du Caire.

Sur place, les forces de sécurité ont bouclé le périmètre autour du bus blanc au pare-brise fissuré et à la carrosserie endommagée.



Un groupe de Vietnamiens s'est précipité à pieds vers le site après l'attaque. "Désolé, désolé, nous avons perdu quelqu'un", ont-ils lancé, paniqués, aux policiers.



"Un engin artisanal a explosé lors du passage d'un bus transportant 14 touristes vietnamiens", a précisé le ministère de l'Intérieur dans un communiqué.

Les passagers d'un microbus qui passait près du lieu du site au moment de l'attaque ont tenté de venir au secours des victimes.



"La circulation s'est arrêtée et nous sommes descendus pour les aider", a raconté l'un des passagers devant les journalistes.



Accompagné des ministres de la Santé et du Tourisme, le Premier ministre Moustafa Madbouli a évoqué devant les caméras un "incident regrettable", lors d'un déplacement à l'hôpital Al-Haram où les blessés ont été admis.



"Il n'y a pas un seul pays où il ne se produit pas d'attaque", a-t-il souligné en réponse à une question sur les répercussions de cet attentat sur le tourisme, secteur clé de l'économie en Egypte.

Coup dur pour le tourisme



"Nous devons savoir qu'il est possible que cela se répète à l'avenir", a ajouté M. Madbouli. "Aucun pays au monde ne peut garantir la sécurité à 100%".



Il s'agit du premier attentat contre des touristes en Egypte depuis juillet 2017. Deux femmes étrangères avaient alors été tuées et quatre blessées dans une attaque au couteau sur une plage de la station balnéaire de Hourghada (est).



Le secteur crucial du tourisme a souffert de l'instabilité politique à la suite du soulèvement populaire de janvier 2011, qui a provoqué la chute du président Hosni Moubarak.



Depuis la destitution en 2013 par l'armée du président islamiste Mohamed Morsi, l'Egypte a été la cible de nombreuses attaques menées par des groupes extrémistes, visant essentiellement les forces de sécurité et la minorité chrétienne copte, faisant des centaines de morts.



En janvier 2016, trois touristes européens avaient été blessés à l'arme blanche en janvier 2016, également à Hourghada.



La sécurité a été renforcée dans les sites touristiques en Egypte, à la suite des attaques. Les experts ont régulièrement critiqué la négligence des autorités autour du site des pyramides de Guizeh, un quartier plutôt défavorisé.



La plus importante attaque récente contre des touristes remonte au 31 octobre 2015. Le groupe jihadiste Etat islamique (EI) avait revendiqué un attentat à la bombe ayant coûté la vie aux 224 occupants d'un avion russe transportant des touristes russes après son décollage de Charm el-Cheikh, station balnéaire située dans le sud du Sinaï.



C'est cette attaque qui a porté le coup le plus dur au tourisme en Egypte, en particulier auprès des voyageurs russes mais aussi européens. Les autorités avaient ensuite tenté d'attirer une clientèle asiatique et arabe.



L'Egypte avait pourtant enregistré ces derniers mois un regain dans le secteur du tourisme, avec 8,2 millions de visiteurs en 2017, selon les chiffres officiels. Mais le pays est encore loin des 14,7 millions de touristes de 2010.