Egypte: la barque solaire de Khéops transportée au Grand musée

La barque solaire intacte du pharaon égyptien Khéops datant de quelque 4.600 ans a été transportée au Grand musée égyptien qui doit être inauguré prochainement près des pyramides de Guizeh, a indiqué samedi le ministère des Antiquités.

"Après avoir traversé les rues de Guizeh à bord d'un véhicule autonome, la barque de Khéops découverte en 1954 à l'angle sud de la Grande Pyramide a terminé son long voyage vers le Grand musée égyptien (GEM)", selon un communiqué du ministère.

La Grande Pyramide du Caire -- également connue sous le nom de Pyramide de Khéops -- est la plus grande des trois pyramides de Guizeh et abrite la tombe de Khéops.

Les barques solaires étaient enterrées dans des fosses à côté des chambres funéraires royales car elles étaient censées transporter les défunts dans l'au-delà.

La barque de Khéops, longue de 42 mètres et pesant 20 tonnes, est "le plus grand et le plus ancien artéfact en bois de l'histoire de l'humanité", affirme le ministère.

Son voyage sur un véhicule spécial télécommandé, importé de Belgique, a commencé vendredi soir et a duré 10 heures, a rapporté l'agence de presse officielle MENA.

Le GEM, sur le plateau de Guizeh, où se trouvent les célèbres pyramides, a été présenté par l'Egypte comme un point de repère archéologique important abritant ses antiquités les plus précieuses. La date de l'inauguration du musée n'a pas été précisée.

L'Egypte compte sur une série de découvertes archéologiques récentes pour relancer son secteur touristique, vital mais en difficulté après avoir subi de multiples chocs, du soulèvement de 2011 à la pandémie actuelle.

En avril, les autorités ont déplacé 22 momies de rois et reines de l'Egypte antique lors d'une cérémonie grandiose dans les rues du Caire. Elles ont rejoint le Musée national de la civilisation égyptienne (NMEC), nouvelle demeure des dépouilles royales.