Egypte: la mort de l'économiste Hadhoud "pas criminelle" dit le parquet, son frère réfute

(Belga) L'économiste Ayman Hadhoud décédé dans un hôpital psychiatrique du Caire début mars est mort d'une "maladie cardiaque chronique", selon l'autopsie officielle aussitôt démentie lundi par son frère.

Dans son communiqué, le parquet "écarte toute piste criminelle" après l'autopsie du corps du quadragénaire mis en détention début février selon sa famille qui n'a été notifiée de son décès qu'un mois après sa mort. Ce délai avait suscité une levée de boucliers des défenseurs des droits humaines, Amnesty International, Human Rights Watch et de nombreuses ONG locales réclamant "une enquête impartiale" et "des réponses à la famille" de M. Hadhoud, évoquant "possiblement des tortures et une disparition forcée". L'autopsie officielle répond lundi qu'il n'y a "aucune trace sur le corps pouvant résulter d'une violence criminelle". Faux, rétorque à l'AFP Omar Hadhoud, le frère du défunt, "tué" selon lui. "Mon frère n'avait pas de problème cardiaque, c'était un sportif", dit-il encore, affirmant réfuter les conclusions officielles et se réserver le droit de mener des poursuites. Ayman Hadhoud était en charge des questions économiques au sein du parti libéral de la réforme et du développement de Mohamed el-Sadate, député et neveu du président assassiné Sadate qui a récemment négocié la libération de nombreux militants en Egypte. (Belga)