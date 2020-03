Egypte: la plus vieille pyramide encore debout rouvre après rénovation

(Belga) La pyramide du pharaon Djoser à Saqqarah, vieille de 4.700 ans et considérée comme la plus ancienne encore visible en Égypte, a rouvert au public jeudi au sud du Caire après plusieurs années de rénovation.

"Nous rouvrons aujourd'hui, après sa restauration, la plus ancienne pyramide encore debout en Égypte", a déclaré, lors d'une cérémonie jeudi au pied de la célèbre pyramide à degrés, le ministre des Antiquités et du Tourisme Khaled el-Enany. Le projet de rénovation sur ce monument avait débuté en 2006 avant d'être interrompu en 2011 "pour des raisons sécuritaires" liées à la révolte populaire de 2011. Il a repris en 2013, d'après Ayman Gamal Eddine, responsable du projet au ministère des Antiquités. Le coût total des travaux de restauration s'élève à 104 millions de livres égyptiennes, soit six millions d'euros, selon le gouvernement égyptien. Située à 20 km au sud du Caire, la pyramide domine une vaste nécropole dans la région de Memphis, première capitale égyptienne. Ce monument, haut d'environ 60 mètres, a été construit vers 2.700 avant J.-C. par l'architecte Imhotep, au-dessus d'une cavité profonde de 28 mètres qui abrite une tombe de granit rose. Il s'agit également de la première pyramide à degrés de l'ère pharaonique mais aussi de la première nécropole familiale. Djoser est le premier pharaon à avoir introduit cette pratique. Sur cette même nécropole de Saqqarah, les autorités égyptiennes avaient dévoilé en avril 2019 une tombe ornée de reliefs colorés et d'inscriptions bien préservées, appartenant à un noble de la Ve dynastie (entre 2.500 et 2.300 avant J.-C.). Ces dernières années, les autorités ont considérablement renforcé leur communication autour des découvertes archéologiques dans l'espoir d'attirer de nouveau les touristes qui ont déserté l'Égypte en raison des troubles liés à la révolte de 2011. Les sites archéologiques constituent pour l'Égypte un argument majeur face à la concurrence d'autres destinations touristiques, et dans ce contexte, M. el-Enany, ministre des Antiquités depuis 2016, a également obtenu en décembre dernier le portefeuille du tourisme. (Belga)