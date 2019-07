Egypte: ouverture au public de deux nouvelles pyramides

(Belga) Les autorités égyptiennes ont rouvert samedi l'accès aux touristes à deux pyramides à Dahchour, au sud du Caire, et dévoilé une collection de sarcophages, dont certains avec des momies en bon état de conservation.

Une pyramide construite pour le pharaon Snéfrou, fondateur de la quatrième dynastie des pharaons d'Egypte, et une autre voisine ont été accessibles au public pour la première fois depuis 1965, a annoncé samedi le ministre des Antiquités Khaled al-Anani. Des sarcophages ont été découverts lors de fouilles archéologiques à Dahchour, a également déclaré le ministre. "Plusieurs sarcophages en pierre, argile et bois ont été découverts, certains contenant des momies en bon état", a-t-il dit. Le site de Dahchour, à une heure de route du Caire, sur la rive occidentale du Nil, comprend plusieurs pyramides. Un ancien mur, long de 60 mètres, au sud d'une autre pyramide, celle du pharaon Amenemhat II, y a aussi été révélé, selon le ministre. Non loin, des fouilles ont également mis au jour des masques funéraires et des outils pour tailler des pierres, datant de la Basse époque d'Egypte, de 750 à 332 avant J.C. Depuis plusieurs années, les autorités égyptiennes annoncent régulièrement des découvertes archéologiques, dans le but entre autres de relancer le tourisme, mis à mal par l'instabilité politique et les attentats dans le pays depuis la révolution de 2011. Le secteur a connu une relative amélioration en 2018. (Belga)