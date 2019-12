Egypte: "rare" découverte d'un buste de Ramsès II

(Belga) Un "rare" buste d'une statue du pharaon Ramsès II a été découvert près de Guizeh, au sud du Caire, a annoncé mercredi le ministère égyptien des Antiquités.

La statue est le premier buste en granite rose de Ramsès II portant sur sa tête le "Ka" --symbole de l'ensemble des énergies vitales animant les dieux et les hommes-- à être découvert, d'après un communiqué du ministère, qui a présenté cette découverte comme "rare". Les fouilles entamées la semaine dernière par une équipe du ministère ont eu lieu dans un terrain privé à Mit Rahina, site de l'antique Memphis à 30 km au sud du Caire, selon le communiqué. Cette statue de Ramsès II, l'un des plus célèbres pharaons de la XIXe dynastie (1301-1236 avant J.-C.), mesure 105 cm de haut et 55 cm de large. Ces dernières années, les autorités ont considérablement renforcé leur communication autour des découvertes archéologiques mais l'Egypte a souvent été accusée de négligence et d'un manque de rigueur scientifique. (Belga)