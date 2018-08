Egypte: un moine placé en détention après la mort d'un évêque

(Belga) Un moine copte égyptien accusé de "meurtre" a été placé en détention provisoire de quatre jours, après la mort suspecte d'un évêque, a indiqué samedi son avocat.

L'évêque Epiphanius, 68 ans, dirigeait le monastère Saint-Macaire de Scété, à Wadi el-Natrun, au nord-ouest du Caire. Son corps a été retrouvé fin juillet dans un couloir du monastère avec des blessures à la tête, selon l'Eglise. Isaïe al-Makari "a été présenté hier (vendredi) au parquet (d'Alexandrie) et l'accusation de meurtre lui a été signifiée pour la première fois", a déclaré à l'AFP son avocat Me Amir Nassif. Me Nassif s'attend à "un renouvellement de 15 jours" de cette détention. A la suite de la mort de l'évêque, l'Eglise avait annoncé une série de mesures restrictives liées aux activités des moines. Ces derniers avaient notamment un mois pour désactiver tous leurs comptes sur les réseaux sociaux, selon les médias d'Etat. Le pape copte orthodoxe Tawadros II avait lui fermé sa page officielle Facebook. Les nouvelles mesures semblent suggérer l'existence de dissensions au sein de l'Eglise qui pourraient être à l'origine du meurtre de l'évêque Les autorités ecclésiastiques adoptant un silence entier sur ce sujet. (Belga)