Élections américaines: "Nous sommes en bonne posture", déclare Joe Biden

Joe Biden s'est exprimé brièvement à 6h45 (heure belge) depuis son fief de Wilmington, dans le Delaware, alors que le candidat démocrate à la Maison Blanche est dans une course extrêmement serrée contre Donald Trump. "Aujourd’hui, nous sommes en bonne posture. Nous sommes en bonne voie pour gagner l’élection. (...) On se sent bien. On va gagner", a-t-il déclaré. Une prise de parole qui n'était pas du tout attendue. "Gardez la foi, nous allons gagner."

Joe Biden, 77 ans, s’est exprimé tandis que les résultats de la présidentielle américaine de mardi étaient encore attendus dans plusieurs Etats-clés.

Donald Trump a réagi immédiatement au discours de Joe Biden en tweetant que les démocrates "essayaient de voler l'élection. Jamais nous ne les laisserons faire. Les bulletins ne peuvent pas être déposés après la fermeture du scrutin." donald Trump s'exprimera dans la matinée (horaire belge).



