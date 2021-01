Élection de deux sénateurs en Géorgie: Joe Biden pourrait bien tout gagner…

Les premiers résultats de la double élection sénatoriale dans l'Etat américains de Géorgie, qui aura un impact décisif sur les premières années au pouvoir du nouveau président démocrate, pointent vers un coude à coude entre les candidats républicains au pouvoir et leurs rivaux démocrates, avec un léger avantage pour ceux-ci. Avec plus de trois quart des bulletins, l'écart pour départager les candidats semble serré. Cela devrait néanmoins prendre plusieurs jours avant que les résultats définitifs soient arrêtés.

Si les deux candidats démocrates, Jon Ossoff et Raphael Warnock, battent les sénateurs républicains sortants, David Perdue et Kelly Loeffler, le Sénat passera sous le contrôle des démocrates. À son arrivée à la Maison Blanche le 20 janvier, Joe Biden pourra alors compter sur un Congrès entièrement démocrate, et appliquer son programme.

Selon le décompte du New York Times vers 23H00 (05h00 HB), ce sont les républicains qui disposent d'une légère avance, Kelly Loeffler avec 51,1% des votes et David Purdue avec 51,3% des votes. Mais le même phénomène que lors de la présidentielle est constaté : les derniers votes dépouillés, ceux ayant voté à l’avance, sont à majorité démocrates, ce qui pourrait faire pencher la balance. Trois millions d'électeurs sur les 7,2 habitants enregistrés pour voter avaient déposé leur bulletin à l'avance.

Le candidat démocrate Raphael Warnock a d'ailleurs revendiqué la victoire dans la nuit face à la sénatrice républicaine sortante Kelly Loeffler, qui n'a pas concédé sa défaite. Si sa victoire est confirmée, Raphael Warnock, pasteur d'une église d'Atlanta où officiait Martin Luther King, marquera l'histoire en devenant le premier sénateur noir élu en Géorgie.