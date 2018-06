Election présidentielle en Colombie - L'ELN compte sur le nouveau président pour "avancer" vers la paix

(Belga) La guérilla de l'ELN a assuré lundi vouloir poursuivre le dialogue avec le gouvernement colombien en dépit de l'élection dimanche à la présidence d'Ivan Duque, un conservateur réservé sur ces pourparlers menés à La Havane.

"Nous espérons que les conversations que nous sommes en train de mener pourront se poursuivre et avancer avec le nouveau gouvernement, et que les accords de paix à venir seront respectés", a déclaré dans un message vidéo Pablo Beltran, chef de l'équipe de la rébellion dépêchée à Cuba. Dans une note diffusée en parallèle sur le portail internet de la dernière guérilla active de Colombie, M. Beltran a assuré qu'une "immense majorité" des Colombiens "ne souhaite pas la guerre", ce qui selon lui contraint gouvernement et ELN à "travailler sans relâche pour mettre un terme au conflit". Dimanche, les Colombiens ont élu à la présidence Ivan Duque, un représentant de la droite dure. Avant d'être élu, M. Duque a aussi annoncé qu'il durcirait la position gouvernementale dans les négociations avec l'Armée de libération nationale (ELN), qui a décrété un cessez-le-feu unilatéral le temps du scrutin. (Belga)