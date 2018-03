Election présidentielle en Colombie - Le candidat de la FARC se remet de son opération, de manière satisfaisante

(Belga) L'état de santé du chef et candidat présidentiel de la Farc en Colombie, Rodrigo Londoño, alias "Timochenko", évolue de manière satisfaisante après qu'il a subi un pontage coronarien, a indiqué la clinique de Bogota où il est hospitalisé. Une semaine après avoir souffert d'un infarctus, l'ex-guérillero âgé de 59 ans a été opéré très tôt mercredi pour une "revascularisation coronarienne avec pontage", a précisé la clinique dans un communiqué.

L'évolution de son état de santé quelques heures après l'intervention est "satisfaisante", selon la même source. Timochenko a été transféré dans "une unité de soins intensifs cardio-vasculaires" sans nécessité d'alimentation mécanique en oxygène, mais sous "thérapie respiratoire intensive" du fait de problèmes issus du tabagisme. La clinique avait indiqué mardi qu'il ne serait pas opéré tant que les risques dérivés de son état de santé général ne seraient pas contrôlés, notamment "une maladie pulmonaire chronique" et une "obstruction cérébrale de l'artère interne droite". Le parti de la Force alternative révolutionnaire commune (Farc) devrait se prononcer prochainement sur l'avenir de sa première campagne présidentielle et le maintien ou non de Timochenko. (Belga)