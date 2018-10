Elections 2018 - Le CD&V exclut une candidate sympathisante des loups gris

(Belga) Le CD&V a décidé jeudi d'écarter Safiye Calinalti après que la N-VA a démontré la sympathie de la candidate pour les loups gris, organisation nationaliste turque d'extrême droite. Safiye Calinalti figure sur la liste CD&V de Lokeren pour les élections communales du 14 octobre. La liste ne peut plus être modifiée, mais la section locale du parti ne veut plus travailler avec elle.

"Nous croyons qu'il faut donner une deuxième chance aux gens. La candidate nous avait assuré que ses liens avec cette histoire datent d'il y a cinq ans et qu'elle les avait rompus depuis, nous avons voulu lui laisser le bénéfice du doute. Malheureusement, nous avons dû constater qu'elle ne nous avait pas dit la vérité. C'est une rupture totale de confiance", a déclaré le parti jeudi soir. "Nous ne pouvons plus continuer à collaborer de cette manière. Mme Calinalti n'a donc plus sa place au sein de notre parti. Mais aujourd'hui, la liste pour les élections communales est irrévocablement fixée. Nous le regrettons, mais il n'y a pas d'autre moyen." Le CD&V Lokeren souligne qu'il continue à faire campagne, "encore plus convaincu de notre projet de vivre-ensemble dans le respect. Mais le respect doit venir des deux côtés". (Belga)