Elections américaines: Biden remporte l'Etat-clé de l'Arizona, premier revers pour Trump

Joe Biden a remporté dans la nuit de mardi à mercredi l'Etat crucial de l'Arizona (sud-ouest), gagné en 2016 par le président sortant Donald Trump face à Hillary Clinton, selon la chaîne Fox et l'agence de presse américaine Associated Press (AP).



Associated Press a attribué cet Etat au candidat démocrate quelque temps après que M. Trump a revendiqué la victoire à l'élection présidentielle sans avoir obtenu officiellement les 270 grands électeurs nécessaires et promis de saisir la Cour suprême. Fox News avait donné Joe Biden dans cet Etat depuis plusieurs heures, une décision critiquée par l'équipe de campagne du républicain.



L'Arizona, qui vote traditionnellement républicain, apporte 11 grands électeurs supplémentaires à M. Biden, ce qui porte son total à 235, contre 213 à M. Trump vers 08H GMT. Les résultats de huit Etats, dont la Pennsylvanie, le Michigan, la Géorgie, le Wisconsin et la Caroline du nord, sont encore attendus.

