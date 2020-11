Des dizaines de millions d'Américains se pressaient mardi vers les bureaux de vote pour départager Donald Trump et Joe Biden lors d'une présidentielle historique, dans un pays divisé à l'extrême.

La plupart des observateurs s'accordent à dire que les élections américaines du 3 novembre prochain seront particulières. D'abord en raison de la pandémie de coronavirus, mais aussi au vu de la personnalité de Donald Trump. Nous vous proposons ici un rappel du fonctionnement de ces élections.

Quand a lieu l'élection?

Ce mardi 3 novembre, les Américains sont passés aux urnes. L'élection présidentielle américaine a lieu tous les 4 ans. 230 millions d'Américains sont invités à voter pour la présidentielle, scrutin souvent marqué par une importante abstention. Mais l'élection de cette année pourrait enregistrer une forte participation.

Le vote anticipé a déjà battu des records, de nombreux électeurs préférant glisser leur bulletin en avance dans l'urne pour éviter les foules le jour de l'élection, en pleine pandémie de coronavirus.



Quelque 138 millions d'Américains avaient voté en 2016.

Un scrutin indirect

Le système électoral américain est foncièrement différent du nôtre. Les électeurs ne votent pas directement pour l'un ou l'autre candidat.

Ce système date de la Constitution de 1787, qui fixe les règles de l'élection présidentielle selon un suffrage universel indirect à un tour. Le scrutin américain se déroule au suffrage universel indirect et se joue selon un mécanisme particulier. Les Américains votent pour 538 grands électeurs, qui désignent le président. Pour emporter l'élection, un candidat doit décrocher la majorité absolue, soit le nombre magique de 270 grands électeurs.

Dans chaque Etat, le nombre de grands électeurs est calculé en additionnant celui des élus à la Chambre des représentants (qui varie en fonction de la population de l'Etat) au nombre de sénateurs (deux pour chaque Etat).

Les pères fondateurs y voyaient un compromis entre une élection du président au suffrage universel direct et une élection par le Congrès, considérée comme trop peu démocratique.Des centaines de propositions d'amendements visant à modifier ou à supprimer le collège électoral ont été soumises au Congrès au fil des décennies, mais aucune n'a abouti. Le débat a été ravivé avec la victoire de Donald Trump.

Qui sont ces grands électeurs?

Ils sont 538 au total. Pour la plupart élus et responsables locaux de leurs partis, leurs noms n'apparaissent pas sur les bulletins de vote et ils sont dans leur écrasante majorité inconnus du grand public.



Chaque Etat a autant de grands électeurs que d'élus à la Chambre des représentants (un nombre qui dépend de leur population) et au Sénat (deux, nombre fixe dans tous les Etats). La Californie en a par exemple 55 et le Texas 38. Le Vermont, l'Alaska, le Wyoming et le Delaware n'en ont que trois.



La Constitution laisse les Etats fédérés libres de décider comment sont désignés les grands électeurs. Dans tous les Etats sauf deux (Nebraska et Maine départagent à la proportionnelle), le candidat à la présidentielle qui remporte la majorité des voix rafle tous les grands électeurs.

Les résultats

Si les citoyens ont exprimé leurs votes et que le nom du futur président sera connu dès la fermeture des urnes, les grands électeurs ne se retrouveront quant à eux que le 14 décembre dans leurs États pour élire le président et son vice-président. Le décompte officiel de leurs votes se fera le 6 janvier 2021. Le Congrès annoncera alors le nom du président élu, dont l'investiture est prévue le 20 janvier.