Elections américaines: Trump donné vainqueur en Floride, où une défaite l'aurait quasiment condamné

Le président américain Donald Trump, qui joue sa réélection, est donné vainqueur dans l'Etat de Floride, selon les projections des médias américains Associated Press et New York Times. Traditionnellement républicain, l'Etat de Floride était toutefois considéré comme un "swing state" car en position d'éventuellement basculer en faveur du clan démocrate.



Le milliardaire républicain ne pouvait pas se permettre de perdre la Floride et ses 29 grands électeurs pour rester dans la course à la Maison Blanche. L'Etat de Floride a été très disputé au cours des dernières élections présidentielles américaines: il avait notamment permis au républicain George W. Bush de l'emporter en 2000 et Donald Trump y avait gagné face à Hillary Clinton en 2016. Jusqu'à présent, les projections des résultats électoraux formulées par les médias américains correspondent aux attentes car aucun n'a basculé pour le parti adverse par rapport à l'élection présidentielle de 2016. En dépit de cette victoire en Floride, à même de donner de l'élan à Donald Trump, Joe Biden s'est exprimé au même moment mardi soir (mercredi 06h30 HB) affirmant être "en bonne voie de gagner cette élection". Le premier des deux candidats qui accapare 270 grands électeurs sur les 538 à l'échelle du pays remporte l'élection présidentielle américaine. A l'heure actuelle, le New York Times table sur 213 grands électeurs acquis à Biden, contre 174 pour Donald Trump. CNN évoque pour sa part 215 grands électeurs pour Biden, contre 165 pour son rival républicain.

