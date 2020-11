Huit jours après l'annonce des résultats de la présidentielle, Donald Trump n'a toujours pas reconnu sa défaite face à Joe Biden. Mais, par petites touches, ou lapsus successifs, il s'en rapproche.



"Il a gagné parce que l'Election était truquée", a-t-il tweeté dimanche matin, évoquant l'ancien vice-président de Barack Obama.



Certes, le président américain a une nouvelle fois mis en avant l'hypothèse de fraudes massives, qu'aucun élément concret ne vient accréditer.



Mais les deux premiers mots de son tweet ("He won") ont retenu l'attention car c'est la première fois qu'il les prononce depuis l'annonce des résultats.



Vendredi, il avait pour la première fois évoqué, à demi-mots, la victoire de son adversaire démocrate en laissant entendre, avant se de reprendre, qu'il ne serait plus là après le 20 janvier pour gérer la crise du coronavirus.

L'élection a été la plus sûre de l'histoire des Etats-Unis

Le résultats de tous les Etats ont désormais été annoncés par les grandes chaînes de télévision américaines. Joe Biden a remporté 306 grands électeurs, contre 232 au président sortant, soit le score inversé de la victoire du milliardaire républicain -- qui avait alors parlé d'un "raz-de-marée" -- face à Hillary Clinton en 2016.



Plusieurs autorités électorales locales et nationales, dont l'agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (CISA), ont frontalement contredit le président sur ses accusations de fraude.



"L'élection du 3 novembre a été la plus sûre de l'histoire des Etats-Unis", ont-elles affirmé dans un communiqué commun.



"Il n'existe aucune preuve d'un système de vote ayant effacé, perdu ou changé des bulletins, ou ayant été piraté de quelque façon que ce soit".

