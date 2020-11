Elections américaines: Donald Trump ne lâche rien, le suspense est total

En remportant le Texas, la Floride et l'Ohio, Donald Trump a fait une partie importante de son retard face à Joe Biden. Mais le candidat démocrate arrive, sans surprise, en tête dans les Etats de la côte Ouest, dont la Californie et ses 55 grands électeurs, ainsi que dans plusieurs Etats du Nord-Est des Etats-Unis, lui permettant provisoirement de devancer son concurrent républicain, Donald Trump avec 224 grands électeurs contre 213, selon le décompte du New York Times et de la NBC.



"On est devant et de loin, mais ils essaient de voler l'élection. Jamais nous ne les laisserons faire", a lancé Donald Trump dans un tweet contre lequel Twitter a immédiatement mis en garde ses utilisateurs, estimant qu'il pouvait être "trompeur". Lors d'une brève déclaration depuis son fief de Wilmington, dans le Delaware, Joe Biden a lui estimé qu'il était "en bonne voie" pour l'emporter. "Gardez la foi, nous allons gagner!" a lancé l'ancien vice-président de Barack Obama devant des sympathisants réunis en "drive-in". "Nous sommes confiants sur l'Arizona", un Etat-clé, a ajouté Joe Biden, 77 ans, en appelant à la patience, alors que régnait une certaine confusion sur les résultats dans plusieurs Etats-clés. Dans des Etats-Unis traversés par des crises sanitaire, économique et sociale d'une ampleur historique, les Américains se préparaient à une longue nuit, voire de longues journées d'attente, à l'issue d'une campagne particulièrement agressive.

ÉLECTIONS AMÉRICAINES: les résultats en temps réel

CORONAVIRUS EN BELGIQUE: où en est l'épidémie ce mercredi 4 novembre ?