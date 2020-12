L'avocat personnel du président américain Donald Trump, Rudy Giuliani, a réitéré ses allégations de fraude lors de l'élection présidentielle du 3 novembre remportée par le candidat démocrate Joe Biden.

Giuliani, qui a récemment été hospitalisé pour COVID-19, a assisté à une audition virtuelle avec les législateurs géorgiens jeudi 10 décembre où il a utilisé une vidéo démystifiée de travailleurs électoraux de la State Farm Arena d'Atlanta pour soutenir les théories du complot de Trump contre la fraude électorale. La vidéo, prise par une caméra de surveillance le soir de l'élection, montrerait des assesseurs en train de cacher des boîtes de scrutin sous une table et de les compter après le départ des superviseurs électoraux pour la nuit.

C'est en tout cas la théorie appuyée par Rudy Giuliani lors de cette intervention surréaliste. "Vous avez des fraudes juste devant les yeux des gens", avance Giuliani, ancien maire de New-York. "Flagrantes, claires, évidentes. Il faut être bête pour ne pas le voir. Je sais que les propagandistes, les Big Tech, les Big Media, les Démocrates déviants, disent 'pas de fraude'."

L'avocat du président sortant des États-Unis s'adonne ensuite à des comparaisons hasardeuses. "Regardez cette femme. Regardez-la enlever les bulletins de vote. Regardez-les se précipiter avec les bulletins. Personne dans la salle, se cachant. On dirait qu'ils s'échangent de la drogue, pas juste des bulletins de vote. C'est clair qu'ils volent des votes."

Donald Trump a fait des allégations non fondées de fraude électorale généralisée et tente, mais en échouant, d'annuler la victoire de Biden, contestant le résultat devant les tribunaux dans plusieurs États tout en exhortant les représentants de l'État, les législateurs et les gouverneurs à rejeter les résultats et à déclarer simplement Trump vainqueur.

Les tribunaux ont jusqu'à présent rejeté ces demandes. Lundi, la Géorgie a de nouveau certifié que Biden avait gagné après avoir compté les bulletins pour la troisième fois.

Le Michigan, l'Arizona et la Géorgie faisaient partie d'une poignée d'États du champ de bataille très disputés que Biden a remporté, contribuant à assurer son avantage de 306 contre 232 au Collège électoral qui sélectionnera officiellement le prochain président le 14 décembre.