Elections américaines: lutte serrée entre Biden et Trump, les deux candidats auraient remporté des Etats très disputés

Le président sortant Donald Trump a remporté dans la nuit de mardi à mercredi l'Ohio, un des Etats très disputés et qui était susceptible de basculer dans le camp des démocrates, selon Fox et NBC.



La chaîne Fox News donne également vainqueur Trump au Texas et en Floride, deux Etats incontournables pour sa réélection. Elle attribue en revanche l'Arizona au démocrate Joe Biden. Si l'Arizona, remporté en 2016 par Donald Trump, tombait dans l'escarcelle de M. Biden, cela compliquerait la réelection potentielle du candidat républicain.



Aucun autre grand média américain n'a encore confirmé les résultats donnés par Fox, signe de l'extrême fébrilité dans ce scrutin à l'issue incertaine.

ÉLECTIONS AMÉRICAINES: les résultats en temps réel

