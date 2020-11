Elections américaines: même le grand média pro-Trump voit déjà la victoire de Biden

Hier matin, Donald Trump annonçait sa victoire. Aujourd'hui, il poursuit son combat judiciaire alors qu'il semble se diriger vers la défaite. S'il ne l'admet pas encore et parle de "vol" de ces élections, il n'y a plus grand monde dans le camp républicain pour le soutenir...

"Donald Trump a été relativement peu suivi par des dirigeants, des ténors ou des élus importants du parti républicain. Il semble un peu seul avec sa famille et son avocat personnel Rudy Giuliani. Ces très intéressant de regarder ces dernières heures les émissions de soirée de Fox News. Des animateurs qui sont des amis du président, qui l'ont accompagné dans des meetings, et qui disent déjà "nous sommes dans l'Amérique de Biden". Qui finalement parlent du fait qu'il n'y a pas eu de vague bleue, de vague démocrate, qui s'inquiètent déjà de ce que ferait Biden une fois au pouvoir. Ils ne sont pas du tout sur le thème "mon dieu on est en train de voler l'élection du président". Mais il faut comprendre que si Donald Trump perd ainsi, ce ne sera pas une défaite humiliante. Ce sera une défaite finalement avec les honneurs et il pourra continuer à peser dans la vie politique américaine. Et s'il perdait ainsi, on se poserait rapidement la questions "est-ce qu'il pourrait se présenter en 2024?". Lui ou l'un de ses enfants", a expliqué ce matin le correspondant de RTL à New York Philippe Corbé.

