Élections américaines: nos journalistes se sont rendus à Wilmington, une ville acquise à la cause de Joe Biden (vidéo)

A la veille de la présidentielle américaine, nos journalistes Chantal Monet et Xavier Preyat sont partis sur les traces du démocrate Joe Biden. Dans son fief, à Wilmington, dans le Delaware. C'est là qu'il a passé une grande partie de sa vie. Il y compte de nombreux supporters, y compris dans la population afro-américaine qui représente une majorité des électeurs.

La piscine communale de Wilmington a été baptisée en 2017, "piscine Joe Biden". Le candidat démocrate y a fait un stage en tant que maître nageur en 1962. Il avait alors 19 ans et souhaitait, dit-il, fréquenter la communauté noire pour mieux la connaître.

Pour moi, ce qui compte, c'est son caractère et il est excellent

Aujourd'hui encore, cette ville est très majoritairement habitée par des afro-américains. Ils sont 60% de la population à Wilmington. Joe Biden, ici, on l'apprécie. "Pour moi, ce qui compte, c'est son caractère et il est excellent", confie une habitante. "J'aime les gens comme ça. Moi aussi, j'ai bon caractère. Joe Biden est gentil, sincère et calme."

Comme un dernier espoir en ces temps de crise sanitaire et de crise économique. "Pour moi, il est aux côtés des gens. Il s'intéresse à nous", ajoute un autre habitant.

Robert a voté pour Biden, lui qui a été toute sa vie républicain. "Je ne vote plus pour eux à cause de Trump. Comme beaucoup de gens. Il ne s'occupe que de lui et passe son temps à critiquer Biden", indique-t-il.

Si vous les mettez sur la balance, qui est le moins pire des deux?

Giovanni a lui rencontré plusieurs fois Joe Biden. Il lui a même servi une pizza. Le candidat à la Maison Blanche avait d'ailleurs mangé une Pepperoni le 25 avril 2019, le jour où il a annoncé sa candidature. Pourtant Giovanni ne votera pas pour lui. "Si vous les mettez sur la balance, qui est le moins pire des deux? C'est Trump selon moi."

Joe Biden n'est plus venu depuis des mois. Il n'habite pourtant pas loin, dans le quartier huppé de Greenville, l'autre vissage de Wilmington. C'est donc ici que Biden a quasiment passé toute sa campagne, ne sortant que très rarement (ce que lui a d'ailleurs reproché Donald Trump).

Dès le début de la crise sanitaire, le candidat démocrate a choisi de rester chez lui. Il a transformé sa cave en studio télé, où il enregistrait les vidéos postées sur les réseaux sociaux.

Ses voisins sont par ailleurs acquis à sa cause. C'est le cas de David, qui a épluché les programmes des deux candidations. "Il y a la pandémie et la crise climatique. Et pour moi, les démocrates sont plus fiables sur ces sujets", déclare-t-il.

En cas de victoire de leur voisin, les résidents s'attendent à voir défiler les convois de véhicules blindés, comme durant les 8 ans de vice-présidence de Biden.