Elections américaines: pour avoir les résultats définitifs, "on risque d'attendre plusieurs jours", selon Régine Torrent

Régine Torrent, historienne et spécialiste en relations internationales, était l'invité de 7h50 sur Bel RTL. Pour elle, il faudra attendre plusieurs jours pour connaître les résultats des élections américaines. "On risque d’attendre pendant plusieurs jours parce qu’il y a les votes par correspondance qui vont arriver, les votes de l’étranger, …", nous apprend Régine Torrent.

Par ailleurs, si les citoyens ont exprimé leurs votes et que le nom du futur président sera connu dès la fermeture des urnes, les grands électeurs ne se retrouveront quant à eux que le 14 décembre dans leurs États pour élire le président et son vice-président. Le décompte officiel de leurs votes se fera le 6 janvier 2021. Le Congrès annoncera alors le nom du président élu, dont l'investiture est prévue le 20 janvier. "Je crois donc que les résultats définitifs n’interviendront pas avant le mois de décembre, c’est-à-dire le 1er lundi qui suit le deuxième mercredi du 2ème décembre. C’est là que les grands électeurs se réunissent et qu’ils votent. Alors généralement, ça ne change pas. Généralement le vote reste identique à celui du jour de l’élection. Mais les grands électeurs pourraient basculer, ce n’est jamais exclu", explique-t-elle sur Bel RTL.

