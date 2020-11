Alors que Biden est annoncé vainqueur, Trump se rend à son club de golf et affirme avoir largement gagné sur Twitter

Donald Trump s'est rendu samedi matin (heure américaine) à son club de golf à Sterling, en Virginie, sa première sortie depuis le jour de l'élection présidentielle, mardi, dont le verdict est toujours attendu.

Le président républicain n'a pas pris la parole depuis jeudi soir, lorsqu'il avait donné une allocution depuis la Maison Blanche pour revendiquer la victoire et dénoncer, sans preuve à l'appui, des fraudes.

Le milliardaire a cependant utilisé son compte Twitter pour annoncer, plus ou mois au moment de son arrivée à Sterling, qu'il avait gagné l'élection, "DE LOIN!".



Quelques minutes après son arrivée à Sterling, les médias américains sont entrés en ébullition et ont annoncé la victoire de Joe Biden. Selon CNN, CBS et NBC, le candidat démocrate a remporté l'État-clé de Pennsylvanie et a dépassé la barre des 273 grands électeurs nécessaire pour remporter l'élection.

Donald Trump n'a pas encore réagi à cette annonce de la victoire de son adversaire.

Les avocats de Trump doivent s'exprimer

Le président Donald Trump a également annoncé sur Twitter une conférence de presse de ses avocats à 17h30 (heure belge), concernant la fraude électorale qu'il ne cesse de dénoncer. "Conférence de presse des avocats au Four Season de Philadelphie. 11H.", s'est-il contenté de tweeter, avant de changer l'heure de la prise de parole à 17h30, au lieu de 17h00.

Depuis plusieurs jours, le candidat républicain ne cesse de dénoncer des fraudes électorales jouant en faveur du camp démocrate. Il a lancé des procédures judiciaires dans plusieurs Etats-clé. "Les gens ont clamé 'Arrêtez le décompte (des votes) & nous demandons de la transparence (alors que les observateurs juridiques se voyaient refuser l'accès aux salles de comptage)! ", a-t-il dénoncé dans un tweet précédent.

