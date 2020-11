Elections américaines: Trump ou Biden? Voici les Etats où tout se joue désormais

Le suspense restait total mercredi sur l'issue de l'élection présidentielle américaine, alors que les résultats définitifs dans plusieurs Etats, dont certains susceptibles de basculer d'un côté ou de l'autre, étaient encore inconnus.



L'ancien vice-président démocrate Joe Biden devance légèrement le président républicain Donald Trump au nombre des grands électeurs. Un candidat doit atteindre la barre des 270 grands électeurs pour être élu.



Les Etats déjà remportés



Joe Biden comptait 238 grands électeurs après avoir infligé un revers à son adversaire dans l'Arizona (11) et remporté la Californie (55), le Colorado (9), le Connecticut (7), le Delaware (3), Hawaï (4), l'Illinois (20), le Maine (3 sur 4), le Maryland (10), le Massachusetts (11), le Minnesota (10), le Nebraska (1), le New Hampshire (4), le New Jersey (14), New York (29), le Nouveau-Mexique (5), l'Oregon (7), Rhode Island (4), le Vermont (3), la Virginie (13), Washington D.C. (3) et l'Etat de Washington (12).



Donald Trump compte 213 grand électeurs en s'imposant notamment dans deux Etats-clés: le Texas (38) et la Floride (29). Il a aussi enlevé l'Alabama (9), l'Arkansas (6), la Caroline du Sud (9), le Dakota du Nord (3), le Dakota du Sud (3), l'Idaho (4), l'Indiana (11), l'Iowa (6), le Kansas (6), le Kentucky (8), la Louisiane (8), le Montana (3), le Mississippi (6), le Missouri (10), le Nebraska (4), l'Ohio (18), l'Oklahoma (7), le Tennessee (11), l'Utah (6), la Virginie occidentale (5) et le Wyoming (3).



Les Etats encore en lice



En raison d'une très forte mobilisation des électeurs, dont plus de 100 millions ont voté en avance, une poignée d'Etats n'avaient pas décompté tous les bulletins de vote mardi soir.



Les résultats de la Pennsylvanie (20 grands électeurs), du Michigan (16), de la Géorgie (16), de la Caroline du Nord (15) et du Wisconsin (10), où les deux candidats étaient au coude-à-coude avant l'élection, sont très attendus. Ces Etats pivots devraient faire basculer l'élection.



Le Nevada (6) pourrait mettre plusieurs jours pour déclarer un vainqueur.



En outre, un grand électeur du Maine doit encore être attribué.



Biden confiant



Joe Biden s'est montré confiant lors d'un discours dans la nuit de mardi à mercredi dans son fief de Wilmington, dans le Delaware.



"Gardez la foi, nous allons gagner!" a lancé l'ex-bras droit de Barack Obama sous les klaxons enthousiastes de ses partisans réunis en "drive-in", peu après 00H30.



"Nous pensons que nous sommes en bonne voie de gagner cette élection", a-t-il déclaré, en appelant ses partisans à la patience.



Trump revendique la victoire



Donald Trump a lui revendiqué mercredi avoir "gagné" l'élection présidentielle face à son rival, même si le décompte n'est pas achevé dans plusieurs Etats-clés.



"Honnêtement, nous avons gagné l'élection", a déclaré M. Trump lors d'une brève allocution depuis les salons de la Maison Blanche.



Evoquant une "fraude" sans livrer aucun élément concret, il a assuré vouloir saisir la Cour suprême, sans préciser sur quel motif. "Nous étions prêts à célébrer quelque chose de magnifique", a-t-il encore affirmé.



