Élections américaines: un grand électeur peut-il TRAHIR le candidat qu'il représente et voter pour son rival?

Le système date de la Constitution de 1787, qui fixe les règles de l'élection présidentielle selon un suffrage universel indirect à un tour.

Vous le savez, le fonctionnement des élections Outre-Atlantique est très différent du notre. Le scrutin américain se déroule au suffrage universel indirect et se joue selon un mécanisme particulier. Les Américains votent pour 538 grands électeurs, qui désignent le président.

Dans chaque Etat, le nombre de grands électeurs est calculé en additionnant celui des élus à la Chambre des représentants (qui varie en fonction de la population de l'Etat) au nombre de sénateurs (deux pour chaque Etat).

Les Américains sont passés aux urnes le 4 novembre. Les grands électeurs voteront quant à eux le 14 décembre dans leurs États respectifs pour élire le président et son vice-président. Le décompte officiel de leurs votes se fera le 6 janvier 2021. Le Congrès annoncera alors le nom du président élu, dont l'investiture est prévue le 20 janvier.

Les "Faithless electors"

Face à ce mode de fonctionnement, une question se pose: un grand électeur peut-il voter contre le choix de son État?

La Constitution n'oblige pas les grands électeurs à suivre cette consigne de vote. Leur vote est régi par les lois des Etats américains. 33 Etats les obligent à voter pour le choix de leur État respectif. Si ces derniers ne respectent pas les consignes de vote, ils s'exposent à une sanction telle qu'une amende en Californie, en Caroline du Sud ou encore au Nouveau-Mexique, des amendes sont prévues. Ces électeurs qui s'affranchissent des consignes de vote s'appellent les "Faithless electors", ces "électeurs déloyaux".

Ces électeurs infidèles sont pourtant très rares. Entre 1796 et 2016, il y a eu 180 votes contraires aux attentes lors des élections présidentielles. Ils n'ont jamais altéré le résultat final sur l'identité du locataire de la Maison Blanche.

En novembre 2016, Donald Trump avait emporté 306 grands électeurs. Indignés, des millions d'Américains avaient signé une pétition appelant les grands électeurs républicains à lui faire barrage. En vain, ou presque. Seuls deux grands électeurs du Texas avaient fait défection, lui donnant 304 votes au final. Le camp républicain avait dénoncé une tentative désespérée de militants refusant d'accepter la défaite.

Cette situation n'était pas inédite. Cinq présidents américains, en tout, ont perdu le vote populaire, mais remporté l'élection. John Quincy Adams le premier, en 1824 contre Andrew Jackson.

Plus récemment, l'élection de 2000 avait donné lieu à un imbroglio épique en Floride entre George W. Bush et le démocrate Al Gore. Ce dernier avait remporté au final près de 500.000 voix en plus dans le pays, mais le républicain avait engrangé 271 votes au collège électoral.

