Elections au congrès américain 2020 - Alexandria Ocasio-Cortez, étoile montante démocrate, reconduite haut la main à New York

(Belga) La démocrate new yorkaise Alexandria Ocasio-Cortez (31) a été reconduite au Congrès remportant les élections face au républicain John Cummings (60), selon les projections du New York Times et de CNN. Femme la plus jeune élue au congrès américain en 2018, elle est considérée comme une étoile montante dans la politique américaine.

Alexandria Ocasio-Cortez est une figure de l'aile gauche du parti démocrate et est une farouche opposante au président républicain Donald Trump. Le New York Times relève qu'elle a été réélue en dépit de la campagne des plus onéreuses au niveau de la chambre des représentants, de plus de 10 millions de dollars, menée par son opposant John Cummings. La Chambre des représentants (435 sièges au total) est renouvelée entièrement à l'occasion de ces élections tandis que le Sénat, la deuxième chambre du Sénat, n'est renouvelé que d'un tiers (35 des 100 sièges). (Belga)