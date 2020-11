Elections au Congrès américain 2020 - Une femme du Delaware deviendra la première sénatrice transgenre des États-Unis

(Belga) Sarah McBride devrait, selon les projections, gagner sa course au poste de sénateur dans l'Etat du Delaware, devenant ainsi la première personne transgenre à obtenir un siège au Sénat américain.

Mme McBride, démocrate, a recueilli plus de 90% des voix, soit 7.902 bulletins de vote, selon le New York Times, qui prévoit sa victoire. Sarah McBride a déjà fait campagne pour les droits des lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels et queers (LGBTQ) dans le Delaware et a travaillé à la Maison Blanche en tant que stagiaire sous la présidence de Barack Obama. (Belga)