Elections au Mexique - Lopez Obrador l'emporte avec 53% des suffrages

(Belga) Le candidat de gauche Andres Manuel Lopez Obrador a obtenu dimanche entre 53% et 53,8% des voix lors de l'élection présidentielle au Mexique, selon une estimation officielle de l'Institut national électoral mexicain (INE).

Lorenzo Cordova, president de l'INE, a annoncé dans un message que Lopez Obrador devançait le conservateur Ricardo Anaya, crédité d'entre 22,1% et 22,8% des voix et devant José Antonio Meade, du Parti révolutionnaire institutionnel (PRI), au pouvoir, crédité entre 15,7% et 16,3% des voix. (Belga)